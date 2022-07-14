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IKEA предупредила о невозможности оформить заказ в Москве и Петербурге

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA предупредила покупателей, что в ближайшее время оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге невозможно, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза уже заняты, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ритейлера.

5 июля началась онлайн-распродажа товаров ритейлера, однако почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайте: не получалось войти в личный кабинет, оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте. Позже IKEA создала онлайн-очередь для желающих поучаствовать в распродаже ее товаров.

После сбоя в работе сайта компания ввела ограничения на количество приобретаемых товаров: согласно им, покупатели смогут положить в корзину не более 70 товаров одного артикула, при этом вес всех товаров не должен превышать тонну, а стоимость – 1 млн руб.

IKEA приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных