IKEA предупредила о невозможности оформить заказ в Москве и Петербурге
Сеть магазинов товаров для дома IKEA предупредила покупателей, что в ближайшее время оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге невозможно, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза уже заняты, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ритейлера.
5 июля началась онлайн-распродажа товаров ритейлера, однако почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайте: не получалось войти в личный кабинет, оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте. Позже IKEA создала онлайн-очередь для желающих поучаствовать в распродаже ее товаров.
После сбоя в работе сайта компания ввела ограничения на количество приобретаемых товаров: согласно им, покупатели смогут положить в корзину не более 70 товаров одного артикула, при этом вес всех товаров не должен превышать тонну, а стоимость – 1 млн руб.
IKEA приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.
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