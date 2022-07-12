IKEA в России запустила электронную очередь для покупок на распродаже
Сеть магазинов товаров для дома IKEA запустила электронную очередь на своем сайте в рамках онлайн-распродажи товаров, говорится на сайте магазина. Время ожидания в очереди может занять от нескольких минут до более часа, предупредили в компании.
«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — говорится в сообщении. На сайте уточнили, что время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Личный кабинет и список покупок а сайте недоступны, поэтому товары лучше добавлять сразу в корзину, говорится в сообщении.
Онлайн-распродажа товаров IKEA должна была начаться 5 июля, но из-за сбоя, который произошел из-за технических проблем, ее перенесли. Сперва ритейлер запустил специальную форму для заявок на заказы, однако она тоже вскоре перестала работать. Утром 8 июля распродажу остановили.
IKEA приостановила работу в России в марте этого года после начала спецоперации на Украине. В середине июня ритейлер объявил о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать все товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников компании.
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