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IKEA в России запустила электронную очередь для покупок на распродаже

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA запустила электронную очередь на своем сайте в рамках онлайн-распродажи товаров, говорится на сайте магазина. Время ожидания в очереди может занять от нескольких минут до более часа, предупредили в компании.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — говорится в сообщении. На сайте уточнили, что время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Личный кабинет и список покупок а сайте недоступны, поэтому товары лучше добавлять сразу в корзину, говорится в сообщении.

Онлайн-распродажа товаров IKEA должна была начаться 5 июля, но из-за сбоя, который произошел из-за технических проблем, ее перенесли. Сперва ритейлер запустил специальную форму для заявок на заказы, однако она тоже вскоре перестала работать. Утром 8 июля распродажу остановили.

IKEA приостановила работу в России в марте этого года после начала спецоперации на Украине. В середине июня ритейлер объявил о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать все товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных