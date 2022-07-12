IKEA в России запустила электронную очередь для покупок на распродаже

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — говорится в сообщении. На сайте уточнили, что время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Личный кабинет и список покупок а сайте недоступны, поэтому товары лучше добавлять сразу в корзину, говорится в сообщении.