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Общество

В Великобритании установлен температурный рекорд

Ведомости

В юго-восточной части Англии, в поселке Чарлвуд, воздух нагрелся до 39,1 градуса Цельсия, побив рекорд 2019 г., когда температура достигла 38,7, передает газета Times со ссылкой на предварительные данные метеобюро. 

Синоптики считают, что в некоторых регионах страны могут зафиксировать повышение температуры до 40 градусов и выше. Сообщается, что местами асфальт может нагреться до 60 градусов Цельсия. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс признался, что транспортная сеть не может справиться с сильной жарой. 

Накануне Великобритания пережила самую теплую ночь за всю историю наблюдений, поскольку из-за сильной жары температура сохранялась в некоторых местах на уровне 25 градусов Цельсия.

15 июля в Великобритании впервые объявили чрезвычайную ситуацию на фоне экстремальной жары. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) повысило предупреждение о «жаре и здоровье» для Англии до уровня 4 — максимально возможного. Красное предупреждение, опубликованное на сайте Метеорологического бюро, означает, что «волна тепла настолько серьезна и/или продолжительна, что ее последствия выходят за рамки системы здравоохранения и социальной защиты. На этом уровне болезни и смерть могут происходить среди здоровых людей, а не только тех, кто в группах высокого риска».

Экстремальную температуру связывают с изменением климата. По словам климатолога Никоса Кристидиса, количество жарких дней в Британии будет расти в течение века. «Даже с учетом текущих планов по уменьшению выбросов в атмосферу к 2100 г. экстремальную жару можно ожидать не реже чем раз в 15 лет», — пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных