В Великобритании установлен температурный рекорд

15 июля в Великобритании впервые объявили чрезвычайную ситуацию на фоне экстремальной жары. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) повысило предупреждение о «жаре и здоровье» для Англии до уровня 4 — максимально возможного. Красное предупреждение, опубликованное на сайте Метеорологического бюро, означает, что «волна тепла настолько серьезна и/или продолжительна, что ее последствия выходят за рамки системы здравоохранения и социальной защиты. На этом уровне болезни и смерть могут происходить среди здоровых людей, а не только тех, кто в группах высокого риска».