В Великобритании установлен температурный рекорд
В юго-восточной части Англии, в поселке Чарлвуд, воздух нагрелся до 39,1 градуса Цельсия, побив рекорд 2019 г., когда температура достигла 38,7, передает газета Times со ссылкой на предварительные данные метеобюро.
Синоптики считают, что в некоторых регионах страны могут зафиксировать повышение температуры до 40 градусов и выше. Сообщается, что местами асфальт может нагреться до 60 градусов Цельсия. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс признался, что транспортная сеть не может справиться с сильной жарой.
Накануне Великобритания пережила самую теплую ночь за всю историю наблюдений, поскольку из-за сильной жары температура сохранялась в некоторых местах на уровне 25 градусов Цельсия.
15 июля в Великобритании впервые объявили чрезвычайную ситуацию на фоне экстремальной жары. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) повысило предупреждение о «жаре и здоровье» для Англии до уровня 4 — максимально возможного. Красное предупреждение, опубликованное на сайте Метеорологического бюро, означает, что «волна тепла настолько серьезна и/или продолжительна, что ее последствия выходят за рамки системы здравоохранения и социальной защиты. На этом уровне болезни и смерть могут происходить среди здоровых людей, а не только тех, кто в группах высокого риска».
Экстремальную температуру связывают с изменением климата. По словам климатолога Никоса Кристидиса, количество жарких дней в Британии будет расти в течение века. «Даже с учетом текущих планов по уменьшению выбросов в атмосферу к 2100 г. экстремальную жару можно ожидать не реже чем раз в 15 лет», — пояснил он.
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