В МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожаром на складе Ozon
Пожарным удалось стабилизировать ситуацию с возгоранием на складе компании Ozon под Истрой, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24».
«Мне кажется, что вскоре руководитель тушением пожара объявит локализацию. Ситуация уже полностью управляема, контролируема», – цитирует его ТАСС.
Чуприян также обратил внимание на то, что судьба двух сотрудников склада остается неизвестной.
Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 55 000 «квадратов», при этом кровля здания обрушилась на площади 22 000 кв. м, сообщил «Интерфакс».
По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. По информации «РИА Новости», в результате пожара один человек погиб. К тушению пожара были привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32. В экстренных службах считают, что основной версией пожара на складе является поджог.
В Ozon сообщили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.
Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил «Ведомостям», что потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области может превысить 10 млрд руб. При этом, добавил он, здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах ВСС на сумму 17 млрд руб.
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