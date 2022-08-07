Дерипаска призвал уничтожить и окончательно запретить ядерное оружие
Российский бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска призвал ликвидировать ядерное оружие и запретить его.
«Оно [ядерное оружие] как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – написал миллиардер в своем Telegram.
В мае Дерипаска заявлял, что любая ядерная война — это «явно не выход». Он напомнил, что 21 мая праздновали 101-й год со дня рождения советского физика, одного из создателей водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова.
Forbes оценивает состояние Олега Дерипаски в $1,7 млрд. После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис. «Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 г. на три», — говорил бизнесмен. По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден.