Дерипаска призвал уничтожить и окончательно запретить ядерное оружие

Forbes оценивает состояние Олега Дерипаски в $1,7 млрд. После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис. «Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 г. на три», — говорил бизнесмен. По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден.