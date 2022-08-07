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Дерипаска призвал уничтожить и окончательно запретить ядерное оружие

Ведомости

Российский бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска призвал ликвидировать ядерное оружие и запретить его.

«Оно [ядерное оружие] как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – написал миллиардер в своем Telegram.

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В мае Дерипаска заявлял, что любая ядерная война — это «явно не выход». Он напомнил, что 21 мая праздновали 101-й год со дня рождения советского физика, одного из создателей водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова.

Forbes оценивает состояние Олега Дерипаски в $1,7 млрд. После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис. «Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 г. на три», — говорил бизнесмен. По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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