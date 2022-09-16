Глава МОК допустил участие российских спортсменов в олимпийских соревнованиях

В конце февраля российские и белорусские спортсмены по рекомендации МОК были отстранены от выступлений на соревнованиях IBU под национальной символикой. После этого сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU. В начале марта россиян и белорусов полностью отстранили от международных биатлонных стартов. Членство СБР и Белорусской федерации биатлона в IBU было приостановлено.