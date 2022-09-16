Глава МОК допустил участие российских спортсменов в олимпийских соревнованиях
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях без национальной айдентики, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Его слова пересказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (CБР) Сергей Аверьянов.
«Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня IBU принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. За отстранение российских биатлонистов проголосовали 39 национальных федераций, против — две, еще пять воздержались.
В конце февраля российские и белорусские спортсмены по рекомендации МОК были отстранены от выступлений на соревнованиях IBU под национальной символикой. После этого сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU. В начале марта россиян и белорусов полностью отстранили от международных биатлонных стартов. Членство СБР и Белорусской федерации биатлона в IBU было приостановлено.
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