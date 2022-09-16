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Глава МОК допустил участие российских спортсменов в олимпийских соревнованиях

Ведомости

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях без национальной айдентики, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Его слова пересказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (CБР) Сергей Аверьянов.

«Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня IBU принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. За отстранение российских биатлонистов проголосовали 39 национальных федераций, против — две, еще пять воздержались.

В конце февраля российские и белорусские спортсмены по рекомендации МОК были отстранены от выступлений на соревнованиях IBU под национальной символикой. После этого сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU. В начале марта россиян и белорусов полностью отстранили от международных биатлонных стартов. Членство СБР и Белорусской федерации биатлона в IBU было приостановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных