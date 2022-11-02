МЧС разрешило размещать банкоматы и кофемашины на путях эвакуации
Островная торговля, установка банкоматов и кофемашин на путях эвакуации в зданиях теперь разрешены. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Мы разрешили на путях эвакуации, не снижая геометрических параметров, <...> устанавливать банкетки, кресла, цветы, осуществлять островную торговлю, банкоматы, кофемашины и так далее», — заявил Еникеев (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что постановление, вносящее изменения в «Правила противопожарного режима в РФ», уже подписано премьер-министров РФ Михаилом Мишустиным. По словам Еникеева, оно вступило в силу. Согласно данным портала правовой информации, председатель правительства подписал документ 24 октября. В постановлении сказано, что документ вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением 29 пункта изменений — он вступит в силу с 1 марта 2024 г.
В подпункте «б» пункта 27 правил противопожарной безопасности сказано, что на путях эвакуации запрещается ставить разные изделия, оборудование и другие предметы, которые мешают безопасной эвакуации. Согласно изменениям, к исключениям теперь относятся сидячие места для ожидания, а также технологическое, выставочное и другое оборудование.
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