МЧС разрешило размещать банкоматы и кофемашины на путях эвакуации

Он уточнил, что постановление, вносящее изменения в «Правила противопожарного режима в РФ», уже подписано премьер-министров РФ Михаилом Мишустиным. По словам Еникеева, оно вступило в силу. Согласно данным портала правовой информации, председатель правительства подписал документ 24 октября. В постановлении сказано, что документ вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением 29 пункта изменений — он вступит в силу с 1 марта 2024 г.