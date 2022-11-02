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Общество

МЧС разрешило размещать банкоматы и кофемашины на путях эвакуации

Ведомости

Островная торговля, установка банкоматов и кофемашин на путях эвакуации в зданиях теперь разрешены. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Мы разрешили на путях эвакуации, не снижая геометрических параметров, <...> устанавливать банкетки, кресла, цветы, осуществлять островную торговлю, банкоматы, кофемашины и так далее», — заявил Еникеев (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что постановление, вносящее изменения в «Правила противопожарного режима в РФ», уже подписано премьер-министров РФ Михаилом Мишустиным. По словам Еникеева, оно вступило в силу. Согласно данным портала правовой информации, председатель правительства подписал документ 24 октября. В постановлении сказано, что документ вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением 29 пункта изменений — он вступит в силу с 1 марта 2024 г.

В подпункте «б» пункта 27 правил противопожарной безопасности сказано, что на путях эвакуации запрещается ставить разные изделия, оборудование и другие предметы, которые мешают безопасной эвакуации. Согласно изменениям, к исключениям теперь относятся сидячие места для ожидания, а также технологическое, выставочное и другое оборудование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных