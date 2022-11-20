В Екатеринбурге загорелся ангар с мебелью

Сообщение о пожаре в Речном переулке поступило в 15.11 часов по местному времени. Сообщалось, что из отдельно стоящего ангара шел густой черный дым. Позднее в пресс-службе уточнили, что на площади 800 кв.м в ангаре на площади горят материалы для производства мебели и производственные остатки.