В Екатеринбурге загорелся ангар с мебелью
В микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге горит ангар с материалами для производства мебели, площадь пожара достигла 800 км. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре в Речном переулке поступило в 15.11 часов по местному времени. Сообщалось, что из отдельно стоящего ангара шел густой черный дым. Позднее в пресс-службе уточнили, что на площади 800 кв.м в ангаре на площади горят материалы для производства мебели и производственные остатки.
Находившиеся на месте происшествия люди эвакуировались до прибытия пожарных. «Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня на пристроенный ангар», — рассказали в МЧС. Спустя два часа после начала пожара огонь был локализован.
По данным сайта E1, на перекрестке Кольцовского тракта и ЕКАД пожарная машина попала в ДТП.