В центре Москвы горит складское здание
В складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
Отмечается, что данные о пожаре по адресу «Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18» поступили в 14:57 мск.
«Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление», — сказали в пресс-службе.
В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. Данных о пострадавших нет.
По информации ТАСС, пожарные спасают людей, которые оказались заблокированными в горящем здании. «В настоящее время пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего складского здания на Комсомольской площади и просят о помощи», — сказал собеседник агентства.