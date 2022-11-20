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В центре Москвы горит складское здание

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В складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Отмечается, что данные о пожаре по адресу «Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18» поступили в 14:57 мск.

«Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление», — сказали в пресс-службе.

В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. Данных о пострадавших нет.

По информации ТАСС, пожарные спасают людей, которые оказались заблокированными в горящем здании. «В настоящее время пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего складского здания на Комсомольской площади и просят о помощи», — сказал собеседник агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных