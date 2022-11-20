Из горящего складского здания в Москве эвакуированы семь человек

Кроме того, по данным ТАСС, на площади 500 кв. м в здании произошло обрушение. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего номера. В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании заявили, что инцидент не сказался на движении пригородных поездов.