Из горящего складского здания в Москве эвакуированы семь человек
Из горящего здания в районе Комсомольской площади в центре Москвы эвакуированы семь человек, площадь пожара увеличилась до 2000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Москвы.
Отмечается, что тушением пожара занимаются 80 человек, 20 единиц техники, в готовности вертолет Ка-32 МАЦ.
Кроме того, по данным ТАСС, на площади 500 кв. м в здании произошло обрушение. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего номера. В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании заявили, что инцидент не сказался на движении пригородных поездов.
20 ноября в 14:57 мск в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании в складском здании на Комсомольской площади. В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. По информации ТАСС, в здании оказались заблокированы люди.