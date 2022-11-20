Площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 кв. м
Площадь пожара на цветочном складе в центре Москвы выросла до 2500 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Площадь пожара увеличилась до 2500 кв. м, — отметили в пресс-службе. — Тушение осложняют высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка».
В экстренных службах добавили, что к тушению привлекаются более 100 человек и 35 единиц техники.
Ранее сообщалось, что из горящего здания в районе Комсомольской площади в центре Москвы эвакуированы семь человек.
20 ноября в 14:57 мск в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании в складском здании на Комсомольской площади. В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. В здании оказались заблокированы люди.
Кроме того, по данным ТАСС, на площади 500 кв. м в здании произошло обрушение. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего номера.