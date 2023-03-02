В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от воинской службы

Количество уголовных дел по статье об уклонении от службы после начала весеннего призыва 2022 г. выросло до максимума за последние 10 лет. В период с 1 мая по 20 сентября 2022 г. в суды поступило 410 таких дел, что стало самым высоким показателем с 2013 г.