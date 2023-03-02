В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от воинской службы
Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить оказание услуг по содействию в освобождении от службы в армии. Депутаты разработали соответствующие поправки к федеральному закону «О рекламе». Документ опубликован в базе данных Госдумы.
Поправки предусматривают запрет рекламы «услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию освобождению от исполнения воинской обязанности». В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно нормам Уголовного кодекса (УК) РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), уклонение граждан от выполнения воинской обязанности влечет ответственность. При этом реклама услуг по содействию уклонению «провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке».
«Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо <…> Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку», – отмечал ранее председатель парламента Башкирии Константин Толкачев.
Административная ответственность за нарушение рекламодателем, производителем или распространителем рекламы законодательства о рекламе установлена частью 1 статьи 14.3 КоАП и предусматривает штраф:
– для граждан – от 2 000 до 2 500 руб.;
– для должностных лиц – от 4000 до 20 000 руб.;
– для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 руб.
Количество уголовных дел по статье об уклонении от службы после начала весеннего призыва 2022 г. выросло до максимума за последние 10 лет. В период с 1 мая по 20 сентября 2022 г. в суды поступило 410 таких дел, что стало самым высоким показателем с 2013 г.