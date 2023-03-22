Экс-главу волгоградского СК приговорили к 20 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии бывшего руководителя управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья. Кроме того, Музраев лишен звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.