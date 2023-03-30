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РБК: правительство поднимет ставку платы за вред природе

Ведомости

Правительство России приняло постановление, предусматривающее повышение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2023 г. до коэффициента 1,26, сообщил РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В постановлении говорится, что ставка платы за выбросы угольной пыли в атмосферу составит 71,21 руб. за тонну. В 2022 г. ставка платы за НВОС составляла 1,19, а за выброс угольной пыли – 67,12 руб. за тонну.

Ставка за НВОС была принята постановлением правительства в сентябре 2016 г. В октябре прошлого года в оценке регулирующего воздействия (ОРВ) от независимой антикоррупционной экспертизы проекта «О применении в 2023 г. ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» говорилось, что для принятия такой инициативы необходимо учитывать «текущую экономическую ситуацию».

«А также принимаемые правительством Российской Федерации меры по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, в том числе связанные со снижением нагрузки на бизнес, недопущением введения новых затратных требований», – говорилось в тексте заключения экспертизы. Тогда решение по итогам процедуры оказалось отрицательным.

В декабре 2022 г. кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому в России до 2025 г. появится Единая информационная система состояния окружающей среды. По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, для системы экомониторинга уже подготовили технические решения, которые позволяют получать данные гидрометеорологических наблюдений, радиационной обстановки и др. Тогда он отметил, что данные уже автоматически поступают с 422 станций мониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных