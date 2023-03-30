РБК: правительство поднимет ставку платы за вред природе

В декабре 2022 г. кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому в России до 2025 г. появится Единая информационная система состояния окружающей среды. По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, для системы экомониторинга уже подготовили технические решения, которые позволяют получать данные гидрометеорологических наблюдений, радиационной обстановки и др. Тогда он отметил, что данные уже автоматически поступают с 422 станций мониторинга.