МОК лишил признания возглавляемую россиянином Международную ассоциацию бокса

Статус признания у IBA (в тот момент – AIBA) был отозван еще в 2019 г. Через год, в 2020 г., Кремлева выбрали президентом ассоциации. При этом конфликт с МОК начался еще раньше, когда AIBA руководил представитель Тайваня Ву Цзинго (с 2006 по 2017 г.). Кремлев же вышел на первые роли после его ухода – он был избран в исполком организации, а также состоял в комиссии по маркетингу. К моменту прихода Кремлева долги ассоциации составляли около $20 млн, а ее прежнее руководство подозревали в коррупции и манипуляции результатами на боксерских соревнованиях во время Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро.