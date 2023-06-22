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МОК лишил признания возглавляемую россиянином Международную ассоциацию бокса

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин, бывший генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение комитета.

За лишение признания IBA выступили 69 человек из 70, один выступил против. В МОК выступили за сохранение турнира по боксу в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 г.

Генеральный директор спортивного комитета Кристоф де Кеппер на сессии заявил, что IBA «продемонстрировала полное неуважение к принципам международного спорта». Тогда он рекомендовал запретить проведение турниров по боксу на Олимпиаде в Париже 2024 г. и Лос-Анджелесе в 2028 г.

Статус признания у IBA (в тот момент – AIBA) был отозван еще в 2019 г. Через год, в 2020 г., Кремлева выбрали президентом ассоциации. При этом конфликт с МОК начался еще раньше, когда AIBA руководил представитель Тайваня Ву Цзинго (с 2006 по 2017 г.). Кремлев же вышел на первые роли после его ухода – он был избран в исполком организации, а также состоял в комиссии по маркетингу. К моменту прихода Кремлева долги ассоциации составляли около $20 млн, а ее прежнее руководство подозревали в коррупции и манипуляции результатами на боксерских соревнованиях во время Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро.

Уже в мае 2021 г., спустя пять месяцев после своего избрания, Кремлев заявил, что AIBA погасила часть долга – $10 млн. В августе 2021 г. он отчитался, что долги закрыты полностью. Во многом этому способствовало спонсорское соглашение с «Газпромом», что вызвало новую критику со стороны МОКа. Комитет начал отмечать опасения по поводу тесной связи спонсора ассоциации с государством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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