Все восемь участников экскурсии по подземной Москве погибли

21 августа Следственный комитет (СК) по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. В ведомстве отметили, что такие экскурсии являются незаконными, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города.