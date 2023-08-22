Все восемь участников экскурсии по подземной Москве погибли
Все восемь участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы найдены погибшими. Об это со ссылкой на экстренный службы пишет ТАСС.
Уточняется, что операция по поиску погибших завершена.
Днем 20 августа, когда на Москву обрушились сильные ливни, гид-диггер вместе с экскурсионной группой из семи человек спустился к подземной реке Неглинке. Ранее сообщалось о гибели четырех человек, в том числе одной несовершеннолетней.
21 августа Следственный комитет (СК) по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. В ведомстве отметили, что такие экскурсии являются незаконными, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города.
Позже следователи установили троих причастных к организации незаконной экскурсии. Несколько человек объявлены в розыск.
22 августа ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима – гендиректора компании «Спутник», которая занималась организацией незаконных экскурсий по коллекторам Москвы. По информации агентства, мужчину доставят в Москву, где следствие попросит об аресте.
Также после допроса был задержан организатор экскурсий и руководитель диггеров Никита Дубас. В правоохранительных органах уточнили, что он сотрудничает со следствием, вскоре ему изберут меру пресечения.