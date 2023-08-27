Сальдо заявил о ранении военкора в результате атаки ВСУ
Российский военный корреспондент был ранен в Алешках Херсонской области в результате покушения, его машина пострадала при сбрасывании снаряда с беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Речь идет о военкоре информационного агентства News Front, он работает под псевдонимом Lex. Настоящее имя журналиста Сальдо не уточнил. По его данным, украинские военные совершили покушение на военкора сегодня, 27 августа, с помощью FVP-дрона.
«Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. «Лекс» получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками», – написал глава региона.
Сальдо призвал «настоящих военкоров» быть более осмотрительными и беречь себя, насколько это возможно.
22 июля группа российских журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами в зоне проведения спецоперации на Украине. Тогда в результате атаки погиб военкор «РИА Новостей» Ростислав Журавлев, фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский получил ранения. Также пострадали сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.