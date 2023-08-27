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Сальдо заявил о ранении военкора в результате атаки ВСУ

Ведомости

Российский военный корреспондент был ранен в Алешках Херсонской области в результате покушения, его машина пострадала при сбрасывании снаряда с беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Речь идет о военкоре информационного агентства News Front, он работает под псевдонимом Lex. Настоящее имя журналиста Сальдо не уточнил. По его данным, украинские военные совершили покушение на военкора сегодня, 27 августа, с помощью FVP-дрона.

«Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. «Лекс» получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками», – написал глава региона.

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Сальдо призвал «настоящих военкоров» быть более осмотрительными и беречь себя, насколько это возможно. 

22 июля группа российских журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами в зоне проведения спецоперации на Украине. Тогда в результате атаки погиб военкор «РИА Новостей» Ростислав Журавлев, фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский получил ранения. Также пострадали сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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