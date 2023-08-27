Власти Белгородской области запретят продажу алкоголя 1 сентября
В Белгородской области 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя в целях обеспечения порядка во время Дня знаний, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Аналогичный запрет власти введут 11 сентября, когда в России отмечается День трезвости. В правительстве уточнили, что ограничения не распространяются на предприятия, которые продают алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания.
В прошлом году запрет на продажу спиртного вводился в Забайкальском и Приморском крае. Тогда ограничения установили на фоне объявления в России частичной мобилизации. В Забайкалье, в частности, в конце сентября запретили продажу алкоголя в радиусе 300 м от зданий военкоматов, а также в ряде населенных пунктов, где расположены воинские части. Власти Приморья в начале октября решили ограничить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от зданий военных комиссариатов и 500 метров от сборных пунктов.