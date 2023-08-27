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Общество

Власти Белгородской области запретят продажу алкоголя 1 сентября

Ведомости

В Белгородской области 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя в целях обеспечения порядка во время Дня знаний, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Аналогичный запрет власти введут 11 сентября, когда в России отмечается День трезвости. В правительстве уточнили, что ограничения не распространяются на предприятия, которые продают алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания.

В прошлом году запрет на продажу спиртного вводился в Забайкальском и Приморском крае. Тогда ограничения установили на фоне объявления в России частичной мобилизации. В Забайкалье, в частности, в конце сентября запретили продажу алкоголя в радиусе 300 м от зданий военкоматов, а также в ряде населенных пунктов, где расположены воинские части. Власти Приморья в начале октября решили ограничить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от зданий военных комиссариатов и 500 метров от сборных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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