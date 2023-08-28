В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации
В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на учет или мобилизации, следует из думской базы.
Согласно тексту пояснительной записки, ряд иностранных граждан приобретают российское гражданство, а вместе с ним и получают доступ к системе образования, здравоохранения и др., но при этом «уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство РФ дает не только права, но и соответствующие обязанности». Основанием для лишения гражданства, согласно тексту документа, может стать нарушение сроков постановки на учет.
Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Документ зарегистрирован в нижней палата парламента 28 августа. Изменения предлагают внести в ст. 22 закона «О гражданстве РФ». Отзыв правительства на этот законопроект отсутствует пакете документов, внесенных в Госдуму.
Согласно данным МВД, на которые ссылается автор законопроекта, по итогам 2022 г. российское гражданство получили более 691 000 иностранцев, более 173 000 из которых являются гражданами Таджикистана, 45 000 – Армении и 42 000 – Казахстана. За первые три месяца 2023 г. гражданство России получили свыше 106 000 человек.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, члены их семей, а также высококвалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. В мае глава государства подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке.