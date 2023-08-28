В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации

Согласно тексту пояснительной записки, ряд иностранных граждан приобретают российское гражданство, а вместе с ним и получают доступ к системе образования, здравоохранения и др., но при этом «уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство РФ дает не только права, но и соответствующие обязанности». Основанием для лишения гражданства, согласно тексту документа, может стать нарушение сроков постановки на учет.