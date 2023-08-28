Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Глеба Панфилова, который скончался на 90-м году жизни 26 августа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжелой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова», – говорится в сообщении.
Путин назвал Панфилова выдающимся режиссером современности и гордостью отечественной культуры. Он отметил, что талант режиссера и преданностью своему делу «снискали ему высочайшее признание». Глава государства подчеркнул, что светлую память о кинодеятеле будут хранить все поклонники «яркого, многогранного творчества» режиссера.
Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других известных работ режиссера – «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале 2023 г. народная артистка СССР скончалась.
Панфилов удостоен звания народного артиста РСФСР в 1984 г. Также он получил премии «Ника» и «Золотой орел». В 2010 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Панфилов также является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 гг.