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Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Глеба Панфилова, который скончался на 90-м году жизни 26 августа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжелой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова», – говорится в сообщении. 

Путин назвал Панфилова выдающимся режиссером современности и гордостью отечественной культуры. Он отметил, что талант режиссера и преданностью своему делу «снискали ему высочайшее признание». Глава государства подчеркнул, что светлую память о кинодеятеле будут хранить все поклонники «яркого, многогранного творчества» режиссера. 

Глеб Панфилов умер 26 августа, ему было 89 лет. Прощание с режиссером пройдет 30 августа. Народного артиста РСФСР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других известных работ режиссера – «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале 2023 г. народная артистка СССР скончалась. 

Панфилов удостоен звания народного артиста РСФСР в 1984 г. Также он получил премии «Ника» и «Золотой орел». В 2010 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Панфилов также является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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