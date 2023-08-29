Жертвами удара ВСУ по Брянской области стали 10-летний ребенок и взрослый
10-летний ребенок и один взрослый погибли в результате ракетного удара ВСУ по поселку Климово в Брянской области. Об этом со ссылкой на администрацию Брянской области сообщил телеканал «Звезда».
Губернатор Александр Богомаз сообщил, что Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) 29 августа. Пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Обстрелом повредили здание школы и административные здания, разрушили жилые дома, нарушили энергоснабжение.
Минобороны РФ заявило, что ночью 28 августа в Брянской области сработала российская система ПВО. Были сбиты два украинских беспилотника.
Брянская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.