Информация о погибшем ребенке в Брянской области не подтвердилась
Двое мирных жителей погибли в поселке Климово Брянской области при обстреле ВСУ. Информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В настоящее время погибшими считаются мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Легкое ранение получил еще один мужчина, ему оказали необходимую медпомощь. В Климове продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) 29 августа. Сначала губернатор сообщал о том, что погибли взрослый и ребенок, пострадали еще пять человек. В обладминистрации уточнили, что погибшему ребенку было 10 лет. В результате обстрела повреждены здание школы и административные здания, разрушены жилые дома, нарушено энергоснабжение.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.