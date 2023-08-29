Информация о погибшем ребенке в Брянской области не подтвердилась

Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) 29 августа. Сначала губернатор сообщал о том, что погибли взрослый и ребенок, пострадали еще пять человек. В обладминистрации уточнили, что погибшему ребенку было 10 лет. В результате обстрела повреждены здание школы и административные здания, разрушены жилые дома, нарушено энергоснабжение.