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Общество

Информация о погибшем ребенке в Брянской области не подтвердилась

Ведомости

Двое мирных жителей погибли в поселке Климово Брянской области при обстреле ВСУ. Информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В настоящее время погибшими считаются мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Легкое ранение получил еще один мужчина, ему оказали необходимую медпомощь. В Климове продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) 29 августа. Сначала губернатор сообщал о том, что погибли взрослый и ребенок, пострадали еще пять человек. В обладминистрации уточнили, что погибшему ребенку было 10 лет. В результате обстрела повреждены здание школы и административные здания, разрушены жилые дома, нарушено энергоснабжение.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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