При обстреле ВСУ поселка Климово в Брянской области погиб ребенок
ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) поселок Климово в Брянской области. По предварительной информации, есть погибшие, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Среди пострадавших – пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы и несколько административных построек, разрушены жилые дома. Также в поселке нарушено энергоснабжение.
По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В ночь на 28 августа в небе над территорией Брянской области российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, предотвратив попытку террористической атаки.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установили средний уровень реагирования.