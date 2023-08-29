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Общество

При обстреле ВСУ поселка Климово в Брянской области погиб ребенок

Ведомости

ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) поселок Климово в Брянской области. По предварительной информации, есть погибшие, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших – пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы и несколько административных построек, разрушены жилые дома. Также в поселке нарушено энергоснабжение.

По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ночь на 28 августа в небе над территорией Брянской области российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, предотвратив попытку террористической атаки.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установили средний уровень реагирования.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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