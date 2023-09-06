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В Ярославской области задержали бывшего бухгалтера Митволя

Ведомости

Бывшего бухгалтера экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя задержали в Ярославской области, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Женщина пыталась снять 136 млн руб. со счета Митволя в банке в ОАЭ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержанная – жительница Ярославской области 1956 г. р.

«Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства», – уточнили в МВД.

Волк добавила, что следственное управление МВД России «Красноярское» расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

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Митволь был задержан ФСБ летом 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.

1 сентября сообщалось, что дело Митволя рассмотрит Железнодорожный райсуд Красноярска в особом порядке. Судебное заседание назначено на 14 сентября.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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