Бактерию Legionella обнаружили в варшавском детсаду

Легионеллез проявляется поражением легочной ткани и развитием тяжелой формы пневмонии. Первая массовая вспышка заболевания случилась в 1976 году среди участников съезда Американского легиона – отсюда и пошло название заболевания. Тогда вспышку спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники мероприятия. Заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и другие.