Бактерию Legionella обнаружили в варшавском детсаду
В детском саду №20 в Варшаве в воде обнаружили бактерию Legionella, сообщил польский портал abcZdrowie. Детсад пока не закрыли, за безопасностью детей и работников следят санврачи.
«Легионеллезом нельзя заразиться от больного человека или даже если пить зараженную воду. Заражение происходит только при вдыхании аэрозоля зараженной воды», – приводит портал заявление дирекции учреждения.
1 сентября число заразившихся легионеллезом в Польше достигло 158 человек. Самая серьезная ситуация наблюдалась городе Жешув на юго-востоке Польши – там заболели 106 человек, еще 36 случаев были зафиксировали в Жешувском районе. Скончались уже 18 человек – мужчины и женщины старше 55 лет.
О первых случаях заражения легионеллезом в Польше стало известно 25 августа. Источник заражения пока неизвестен.
Легионеллез проявляется поражением легочной ткани и развитием тяжелой формы пневмонии. Первая массовая вспышка заболевания случилась в 1976 году среди участников съезда Американского легиона – отсюда и пошло название заболевания. Тогда вспышку спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники мероприятия. Заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и другие.