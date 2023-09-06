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Общество

Бактерию Legionella обнаружили в варшавском детсаду

Ведомости

В детском саду №20 в Варшаве в воде обнаружили бактерию Legionella, сообщил польский портал abcZdrowie. Детсад пока не закрыли, за безопасностью детей и работников следят санврачи.

«Легионеллезом нельзя заразиться от больного человека или даже если пить зараженную воду. Заражение происходит только при вдыхании аэрозоля зараженной воды», – приводит портал заявление дирекции учреждения. 

1 сентября число заразившихся легионеллезом в Польше достигло 158 человек. Самая серьезная ситуация наблюдалась городе Жешув на юго-востоке Польши – там заболели 106 человек, еще 36 случаев были зафиксировали в Жешувском районе. Скончались уже 18 человек – мужчины и женщины старше 55 лет.

О первых случаях заражения легионеллезом в Польше стало известно 25 августа. Источник заражения пока неизвестен.

Легионеллез проявляется поражением легочной ткани и развитием тяжелой формы пневмонии. Первая массовая вспышка заболевания случилась в 1976 году среди участников съезда Американского легиона – отсюда и пошло название заболевания. Тогда вспышку спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники мероприятия. Заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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