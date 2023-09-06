Морозов назвал число сменивших гражданство российских спортсменов
Более 100 российских спортсменов сменили гражданство, 55 из них – по олимпийским видам спорта. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта.
«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100», – сказал он (цитата по ТАСС).
Морозов отметил, что «некоторые страны ведут себя не совсем корректно» в вопросе смены гражданства. Кроме того, есть прецеденты по возвращению денег, затраченных на подготовку спортсмена, добавил он.
Замминистра уточнил, что российские атлеты получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39. Он уточнил, что в большинстве видов спорта команды выступить не смогут.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. После начала боевых действий на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, большинство федераций выполнили эти рекомендации.
28 марта этого года комитет объявил о смягчении мер. МОК рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.