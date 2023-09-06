Морозов назвал число сменивших гражданство российских спортсменов

28 марта этого года комитет объявил о смягчении мер. МОК рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.