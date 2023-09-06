Минспорта: атлеты из России получили допуск к 26 из 39 олимпийских видов спорта

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. После начала боевых действий на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, большинство федераций выполнило эти рекомендации. 28 марта этого года комитет все же объявил о смягчении мер.