Минспорта: атлеты из России получили допуск к 26 из 39 олимпийских видов спорта
Российские спортсмены получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39, сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, пишет ТАСС.
«Мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования», – сказал замминистра на заседании коллегии Минспорта.
В министерстве понимают, «какая ситуация» сложилась, а также то, что в большинстве видов спорта команды выступить не смогут, отметил он.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. После начала боевых действий на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, большинство федераций выполнило эти рекомендации. 28 марта этого года комитет все же объявил о смягчении мер.
Для участия спортсмены из РФ и Белоруссии, в частности, должны участвовать под нейтральным флагом. Ограничения сохраняются для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине и др.
В августе Морозов прокомментировал смену спортивного гражданства российскими атлетами. Замминистра назвал это потерей для страны, но отметил, что это личный выбор каждого спортсмена.