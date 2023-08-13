В Минспорта оценили смену гражданства российскими спортсменами
Смена спортивного гражданства российскими атлетами является потерей для страны, но такие решения остаются личным выбором каждого, заявил ТАСС заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.
В пресс-службе ведомства ранее сообщили, что 67 спортсменов сменили российское гражданство на другое с начала 2022 г., из них 47 человек – представители летних олимпийских видов спорта.
Морозов заявил, что смена спортивного гражданства – это «сожаление и потеря».
«Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена», – сказал он.
Чиновник подчеркнул, что такие случаи – не «лавинная ситуация», а гражданство россияне меняли и «до всех событий».
Вместе с тем трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин говорил ТАСС, что смене спортивного гражданства некоторыми атлетами не стоит придавать особого значения.
Случаи смены гражданства в российском спорте участились в связи с санкциями крупнейших международных федераций. К примеру, за Францию начали выступать теннисистка Варвара Грачева и чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова. Армению теперь будут представлять бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев и футболист «Локомотива» Наир Такнизян.
28 февраля 2022 г. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Большинство федераций выполнило эти рекомендации. 28 марта 2023 г. МОК объявил о смягчении мер. С этого времени допускается участие россиян и белорусов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Запрет сохраняется в отношении атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также спортсменов, которые поддерживают официальную позицию российских и белорусских властей по Украине и имеют отношение к армиям и другим силовым структурам обеих стран. При этом решение о допуске спортсменов принимают международные федерации.