В Минспорта оценили смену гражданства российскими спортсменами

28 февраля 2022 г. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Большинство федераций выполнило эти рекомендации. 28 марта 2023 г. МОК объявил о смягчении мер. С этого времени допускается участие россиян и белорусов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Запрет сохраняется в отношении атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также спортсменов, которые поддерживают официальную позицию российских и белорусских властей по Украине и имеют отношение к армиям и другим силовым структурам обеих стран. При этом решение о допуске спортсменов принимают международные федерации.