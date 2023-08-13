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Общество

В Минспорта оценили смену гражданства российскими спортсменами

Ведомости

Смена спортивного гражданства российскими атлетами является потерей для страны, но такие решения остаются личным выбором каждого, заявил ТАСС заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

В пресс-службе ведомства ранее сообщили, что 67 спортсменов сменили российское гражданство на другое с начала 2022 г., из них 47 человек – представители летних олимпийских видов спорта.

Морозов заявил, что смена спортивного гражданства – это «сожаление и потеря». 

«Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена», – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что такие случаи – не «лавинная ситуация», а гражданство россияне меняли и «до всех событий». 

Вместе с тем трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин говорил ТАСС, что смене спортивного гражданства некоторыми атлетами не стоит придавать особого значения. 

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Случаи смены гражданства в российском спорте участились в связи с санкциями крупнейших международных федераций. К примеру, за Францию начали выступать теннисистка Варвара Грачева и чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова. Армению теперь будут представлять бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев и футболист «Локомотива» Наир Такнизян.

28 февраля 2022 г. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Большинство федераций выполнило эти рекомендации. 28 марта 2023 г. МОК объявил о смягчении мер. С этого времени допускается участие россиян и белорусов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Запрет сохраняется в отношении атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также спортсменов, которые поддерживают официальную позицию российских и белорусских властей по Украине и имеют отношение к армиям и другим силовым структурам обеих стран. При этом решение о допуске спортсменов принимают международные федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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