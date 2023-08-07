Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира в Эр-Рияде
Международная федерация тяжелой атлетики не допустила российских атлетов до участия в чемпионате мира в Саудовской Аравии, следует из ее пресс-релиза по итогам заседания исполнительного совета организации.
В нем говорится, что был утвержден список из 12 спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. «Все они имеют белорусские паспорта», – говорится в сообщении.
В релизе также напоминается, что ЧМ является обязательным для получения квалификации на Олимпийские игры, но спортсмены могут ходатайствовать об освобождении от соревнований «при наличии исключительных обстоятельств».
Чемпионат мира по тяжелой атлетике в этом году пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 17 сентября.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.
В конце июля МОК разослал приглашения на Олимпиаду-2024 в адрес 203 Национальных олимпийских комитетам (НОК), в их числе не было НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК ранее пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. В июле председатель организационного комитета игр Тони Эстанге говорил, что решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 г. к осени.