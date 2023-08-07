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Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира в Эр-Рияде

Ведомости

Международная федерация тяжелой атлетики не допустила российских атлетов до участия в чемпионате мира в Саудовской Аравии, следует из ее пресс-релиза по итогам заседания исполнительного совета организации.

В нем говорится, что был утвержден список из 12 спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. «Все они имеют белорусские паспорта», – говорится в сообщении.

В релизе также напоминается, что ЧМ является обязательным для получения квалификации на Олимпийские игры, но спортсмены могут ходатайствовать об освобождении от соревнований «при наличии исключительных обстоятельств».

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в этом году пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 17 сентября.

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25 января Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.

В конце июля МОК разослал приглашения на Олимпиаду-2024 в адрес 203 Национальных олимпийских комитетам (НОК), в их числе не было НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК ранее пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. В июле председатель организационного комитета игр Тони Эстанге говорил, что решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 г. к осени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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