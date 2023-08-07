Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира в Эр-Рияде

В конце июля МОК разослал приглашения на Олимпиаду-2024 в адрес 203 Национальных олимпийских комитетам (НОК), в их числе не было НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК ранее пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. В июле председатель организационного комитета игр Тони Эстанге говорил, что решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 г. к осени.