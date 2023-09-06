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Общество

Кравцов призвал избегать перегибов при привлечении школьников к труду

Ведомости

Школьников необходимо привлекать к общественно полезному труду без перегибов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время уборки одного из классов ставропольской школы, передает пресс-служба министерства.

«Это очень важно – прививать любовь к труду уже со школьной скамьи. Поэтому важно возродить традиции, которые были еще в советской системе образования. Здесь не должно быть перегибов, но общественно полезный труд развивает человека», – сказал министр.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников с учетом их возрастных особенностей. В частности, документ отменяет норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).

Речь идет о высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участии в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощи в библиотеке, музее и др., поясняли в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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