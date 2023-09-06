Кравцов призвал избегать перегибов при привлечении школьников к труду
Школьников необходимо привлекать к общественно полезному труду без перегибов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время уборки одного из классов ставропольской школы, передает пресс-служба министерства.
«Это очень важно – прививать любовь к труду уже со школьной скамьи. Поэтому важно возродить традиции, которые были еще в советской системе образования. Здесь не должно быть перегибов, но общественно полезный труд развивает человека», – сказал министр.
4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников с учетом их возрастных особенностей. В частности, документ отменяет норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).
Речь идет о высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участии в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощи в библиотеке, музее и др., поясняли в Госдуме.