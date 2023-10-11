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В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана

Ведомости

Лефортовский райсуд Москвы арестовал гражданина Таджикистана Шарифджона Тиллозоду по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции. Ранее о его аресте ходатайствовал следователь ФСБ.

Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку материалы засекречены. Тиллозода подозревается в преступлении по ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы. Суд арестовал его до 10 декабря.

Как писал ТАСС со ссылкой на Одинцовский городской суд, полного тезку Тиллозоды в сентябре задержала полиция на закрытой территории в Московской области. В результате суд оштрафовал его на 5000 руб. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в России в городе федерального значения). Тиллозода признал, что он посещал территорию без специального разрешения. По его словам, он приехал в Россию на заработки, однако он не ответил, зачем пребывал на закрытой территории.

10 октября в Приморье арестовали мужчину, собиравшего и передававшего украинской разведке данные о военных объектах. Против него было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

В тот же день Мосгорсуд признал законным решение продлить арест обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до конца осени. Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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