В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана
Лефортовский райсуд Москвы арестовал гражданина Таджикистана Шарифджона Тиллозоду по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции. Ранее о его аресте ходатайствовал следователь ФСБ.
Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку материалы засекречены. Тиллозода подозревается в преступлении по ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы. Суд арестовал его до 10 декабря.
Как писал ТАСС со ссылкой на Одинцовский городской суд, полного тезку Тиллозоды в сентябре задержала полиция на закрытой территории в Московской области. В результате суд оштрафовал его на 5000 руб. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в России в городе федерального значения). Тиллозода признал, что он посещал территорию без специального разрешения. По его словам, он приехал в Россию на заработки, однако он не ответил, зачем пребывал на закрытой территории.
10 октября в Приморье арестовали мужчину, собиравшего и передававшего украинской разведке данные о военных объектах. Против него было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
В тот же день Мосгорсуд признал законным решение продлить арест обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до конца осени. Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».