В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана

Как писал ТАСС со ссылкой на Одинцовский городской суд, полного тезку Тиллозоды в сентябре задержала полиция на закрытой территории в Московской области. В результате суд оштрафовал его на 5000 руб. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в России в городе федерального значения). Тиллозода признал, что он посещал территорию без специального разрешения. По его словам, он приехал в Россию на заработки, однако он не ответил, зачем пребывал на закрытой территории.