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Мосгорсуд признал законным продление ареста Гершковичу до конца осени

Ведомости

Мосгорсуд признал законным решение продлить арест обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до конца осени, сообщил корреспондент «Ведомостей».

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, журналисты смогли пройти в зал только в момент оглашения приговора. На заседании также присутствовали сотрудники посольства США.

В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение. 19 сентября Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу и направил ее в Лефортовский суд для «устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции».

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».

Газета WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить журналиста. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России. WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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