Мосгорсуд признал законным продление ареста Гершковичу до конца осени

В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение. 19 сентября Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу и направил ее в Лефортовский суд для «устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции».