Мосгорсуд признал законным продление ареста Гершковичу до конца осени
Мосгорсуд признал законным решение продлить арест обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до конца осени, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, журналисты смогли пройти в зал только в момент оглашения приговора. На заседании также присутствовали сотрудники посольства США.
В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение. 19 сентября Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу и направил ее в Лефортовский суд для «устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции».
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».
Газета WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить журналиста. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России. WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США.