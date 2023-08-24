Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили в СИЗО еще на три месяца
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича до 30 ноября, сообщили ТАСС в суде.
Суд продлил арест по ходатайству ФСБ. В деле содержатся секретные материалы, поэтому заседание прошло в закрытом режиме. Предыдущий срок ареста Гершковича истекал 30 августа.
30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. По информации ФСБ, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным».
7 апреля ФСБ обвинил Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 20 лет лишения свободы. 18 апреля Мосгорсуд признал арест законным. Адвокаты просили суд отпустить журналиста под залог в 50 млн руб. Его предложила внести компания Dow Jones. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его.