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Общество

Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили в СИЗО еще на три месяца

Ведомости

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича до 30 ноября, сообщили ТАСС в суде.

Суд продлил арест по ходатайству ФСБ. В деле содержатся секретные материалы, поэтому заседание прошло в закрытом режиме. Предыдущий срок ареста Гершковича истекал 30 августа.

30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. По информации ФСБ, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным».

7 апреля ФСБ обвинил Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 20 лет лишения свободы. 18 апреля Мосгорсуд признал арест законным. Адвокаты просили суд отпустить журналиста под залог в 50 млн руб. Его предложила внести компания Dow Jones. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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