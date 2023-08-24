Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили в СИЗО еще на три месяца

30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. По информации ФСБ, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным».