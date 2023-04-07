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Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Следствие ФСБ предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», – сказал собеседник агентства. 

Статья 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, сказал, что журналиста «взяли с поличным».

В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро газеты и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.

6 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопрос задержания в России американского журналиста. Он также отметил о задержании Гершковича «с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий».

Гершкович был отправлен в СИЗО 30 марта до 29 мая этого года. 6 апреля, после подачи апелляционной жалобы на заключение под стражу корреспондента, пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что рассмотрит апелляцию 18 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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