Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Следствие ФСБ предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», – сказал собеседник агентства.
Статья 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, сказал, что журналиста «взяли с поличным».
В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро газеты и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.
6 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопрос задержания в России американского журналиста. Он также отметил о задержании Гершковича «с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий».
Гершкович был отправлен в СИЗО 30 марта до 29 мая этого года. 6 апреля, после подачи апелляционной жалобы на заключение под стражу корреспондента, пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что рассмотрит апелляцию 18 апреля.