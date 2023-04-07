Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро газеты и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.