Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на продление ареста Гершковича
Мосгорсуд направил в Лефортовский райсуд Москвы жалобу защиты на продление ареста обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Жалоба защиты была передана в Лефортовский райсуд для «устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции», уточнили в представительстве.
В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».
Газета WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить журналиста. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России. WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США.
После ареста посол США в России Линн Трейси неоднократно посещала Гершковича в СИЗО «Лефортово». Последний раз визит посла состоялся 15 сентября. До этого родители Гершковича направили в ООН петицию. В документе говорится, что арест журналиста является нарушением прав человека и Россия должна немедленно освободить Гершковича.