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Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на продление ареста Гершковича

Ведомости

Мосгорсуд направил в Лефортовский райсуд Москвы жалобу защиты на продление ареста обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Жалоба защиты была передана в Лефортовский райсуд для «устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции», уточнили в представительстве.

В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».

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Газета WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить журналиста. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России. WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. 

После ареста посол США в России Линн Трейси неоднократно посещала Гершковича в СИЗО «Лефортово». Последний раз визит посла состоялся 15 сентября. До этого родители Гершковича направили в ООН петицию. В документе говорится, что арест журналиста является нарушением прав человека и Россия должна немедленно освободить Гершковича.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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