Посол США в России посетила журналиста Гершковича в СИЗО «Лефортово»
Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО, сообщило посольство в Москве на своей странице в Х (бывший Twitter).
«Он остается сильным и следит за новостями, включая появление его родителей в ООН на этой неделе», – говорится в сообщении.
Это четвертый раз, когда Трейси посещает Гершковича с момента его нахождения в СИЗО «Лефортово». Предыдущий раз она сделала это 14 августа.
В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По информации ведомства, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным». Его задержали 30 марта в Екатеринбурге.
Ранее адвокаты просили суд отпустить журналиста под залог в 50 млн руб., который была готова внести компания Dow Jones. Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его.
13 сентября родители Гершковича направили в ООН петицию. В документе говорится, что арест журналиста является нарушением прав человека и Россия должна немедленно освободить Гершковича.