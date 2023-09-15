Посол США в России посетила журналиста Гершковича в СИЗО «Лефортово»

В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По информации ведомства, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным». Его задержали 30 марта в Екатеринбурге.