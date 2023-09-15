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Посол США в России посетила журналиста Гершковича в СИЗО «Лефортово»

Ведомости

Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО, сообщило посольство в Москве на своей странице в Х (бывший Twitter).

«Он остается сильным и следит за новостями, включая появление его родителей в ООН на этой неделе», – говорится в сообщении.

Это четвертый раз, когда Трейси посещает Гершковича с момента его нахождения в СИЗО «Лефортово». Предыдущий раз она сделала это 14 августа.

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В августе Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста до 30 ноября, защита обжаловала это решение. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По информации ведомства, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным». Его задержали 30 марта в Екатеринбурге.

Ранее адвокаты просили суд отпустить журналиста под залог в 50 млн руб., который была готова внести компания Dow Jones. Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его.

13 сентября родители Гершковича направили в ООН петицию. В документе говорится, что арест журналиста является нарушением прав человека и Россия должна немедленно освободить Гершковича.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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