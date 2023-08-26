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Защита Гершковича обжаловала продление ареста на три месяца

Ведомости

Защита корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича подала жалобу на решение суда продлить его арест на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания станет известна позднее.

Согласно данным судебной картотеки, решение суда было обжаловано 25 августа. Днем ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил срок содержания под стражей Гершковича до 30 ноября. В деле содержатся секретные материалы, поэтому заседание прошло в закрытом режиме. Предыдущий срок ареста журналиста истекал 30 августа.

30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что корреспондент WSJ собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В издании отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным».

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7 апреля ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. 18 апреля Мосгорсуд признал арест законным. В ходе судебного заседания адвокаты просили отпустить журналиста под залог в 50 млн руб. Его была готова внести компания Dow Jones.

Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его. Она уже трижды посещала журналиста в СИЗО. В августе Трейси отметила, что Гершкович «выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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