Защита Гершковича обжаловала продление ареста на три месяца

30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что корреспондент WSJ собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В издании отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным».