Защита Гершковича обжаловала продление ареста на три месяца
Защита корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича подала жалобу на решение суда продлить его арест на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.
Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания станет известна позднее.
Согласно данным судебной картотеки, решение суда было обжаловано 25 августа. Днем ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил срок содержания под стражей Гершковича до 30 ноября. В деле содержатся секретные материалы, поэтому заседание прошло в закрытом режиме. Предыдущий срок ареста журналиста истекал 30 августа.
30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что корреспондент WSJ собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В издании отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным».
7 апреля ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. 18 апреля Мосгорсуд признал арест законным. В ходе судебного заседания адвокаты просили отпустить журналиста под залог в 50 млн руб. Его была готова внести компания Dow Jones.
Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его. Она уже трижды посещала журналиста в СИЗО. В августе Трейси отметила, что Гершкович «выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства».