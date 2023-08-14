Посол США в России в третий раз посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича
Посол США в России Линн Трейси в третий раз посетила арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО, об этом сообщает газета со ссылкой на заявление посольства США в Москве.
Трейси отметила, что Гершкович «выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства».
WSJ отмечает, что визит произошел на фоне разногласий между Вашингтоном и Москвой по поводу нечастого доступа консульства к американскому журналисту. Предыдущий раз Трейси посетила Гершковича в «Лефортово» 3 июля, ей был предоставлен консульский доступ. Первая встреча с Гершковичем состоялась за три месяца до этого.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным». В WSJ отвергли обвинения ФСБ, уточнив, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России.
ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. В ходе судебного заседания по обжалованию меры пресечения адвокаты просили суд отпустить его под залог в размере 50 млн руб. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones.
Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также ранее призвала российские власти освободить его. По словам адвоката журналиста, он не признает вину.