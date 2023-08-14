Посол США в России в третий раз посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича

WSJ отмечает, что визит произошел на фоне разногласий между Вашингтоном и Москвой по поводу нечастого доступа консульства к американскому журналисту. Предыдущий раз Трейси посетила Гершковича в «Лефортово» 3 июля, ей был предоставлен консульский доступ. Первая встреча с Гершковичем состоялась за три месяца до этого.