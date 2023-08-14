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Посол США в России в третий раз посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича

Ведомости

Посол США в России Линн Трейси в третий раз посетила арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО, об этом сообщает газета со ссылкой на заявление посольства США в Москве.

Трейси отметила, что Гершкович «выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства».

WSJ отмечает, что визит произошел на фоне разногласий между Вашингтоном и Москвой по поводу нечастого доступа консульства к американскому журналисту. Предыдущий раз Трейси посетила Гершковича в «Лефортово» 3 июля, ей был предоставлен консульский доступ. Первая встреча с Гершковичем состоялась за три месяца до этого.

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Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным». В WSJ отвергли обвинения ФСБ, уточнив, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России.

ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. В ходе судебного заседания по обжалованию меры пресечения адвокаты просили суд отпустить его под залог в размере 50 млн руб. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones.

Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также ранее призвала российские власти освободить его. По словам адвоката журналиста, он не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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