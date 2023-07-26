США допустили ухудшение диалога по обмену заключенными из-за действий Рида на Украине

По словам собеседника издания, в США обеспокоены, что ситуация с Ридом может негативно отразиться на дальнейших переговорах по обмену заключенными. Тем не менее, чиновник обратил внимание на разный характер двух эпизодов, поскольку Рид принял самостоятельное решение принимать участие в боевых действиях. В связи с этим действия Рида не должны повлиять на переговоры с Россией об обмене заключенными. Аналогичную позицию занял и госсекретарь США Энтони Блинкен.