США допустили ухудшение диалога по обмену заключенными из-за действий Рида на Украине
Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, который вернулся в США в прошлом году в результате обмена заключенными с Россией, в боях на Украине может привести к ухудшению диалога с Москвой по обмену заключенными. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, в США обеспокоены, что ситуация с Ридом может негативно отразиться на дальнейших переговорах по обмену заключенными. Тем не менее, чиновник обратил внимание на разный характер двух эпизодов, поскольку Рид принял самостоятельное решение принимать участие в боевых действиях. В связи с этим действия Рида не должны повлиять на переговоры с Россией об обмене заключенными. Аналогичную позицию занял и госсекретарь США Энтони Блинкен.
В конце апреля 2022 г. Россия обменяла осужденного за применение насилия к представителю власти американца Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США.
После возвращения на родину Рид решил отправиться на Украину, где он участвовал в боевых действиях на украинской стороне. 25 июля CNN сообщил, что Рид получил ранение на Украине и был госпитализирован. Позже эту информацию подтвердил представитель госдепартамента.
Американская сторона регулярно сообщает о работе по возвращению Пола Уилана и Эвана Гершковича в США. 11 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Вашингтон изучает возможность ослабления санкций против России для освобождения заключенных в России американцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту тему. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Вашингтон сейчас не контактируют на уровне глав внешнеполитических ведомств, общение сохраняется только по линии администраций президентов.
Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии.
Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным». ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Сейчас Гершкович находится в СИЗО. В WSJ отвергли обвинения ФСБ, уточнив, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России.