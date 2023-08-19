Захарова назвала спекуляцией данные о возможном обмене заключенными с США

Американская сторона регулярно сообщает о работе по возвращению Пола Уилана и Эвана Гершковича в США. 11 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Вашингтон изучает возможность ослабления санкций против России для освобождения заключенных в России американцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту тему. Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии.