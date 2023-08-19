Захарова назвала спекуляцией данные о возможном обмене заключенными с США
Сообщения о готовности США рассмотреть возможность обмена с Россией подозреваемых в хакерстве на журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и обвиняемого в шпионаже Пола Уилана являются спекуляцией, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
WSJ ранее сообщила о возможности такой сделки со ссылкой на американских чиновников. По словам Захаровой, подобные «спекуляции» на тему возможных обменов «сидельцев» между Москвой и Вашингтоном регулярно появляются в американских СМИ.
«Как мы неоднократно заявляли, происходит это исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне. Видимо, для администрации США важны не человеческие судьбы конкретных людей, а зарабатывание политических очков», – сказала она.
Захарова призвала власти США не нагнетать «ненужную шумиху», а вместо этого озаботиться «неудовлетворительным состоянием» пенитенциарной системы самих Штатов, где в местах лишения свободы, по ее словам, заключенные «подвергаются пыткам, унизительному и жесткому обращению». В вопросах возможных обменов российская сторона призывает США сосредоточиться на «непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу», добавила она.
Американская сторона регулярно сообщает о работе по возвращению Пола Уилана и Эвана Гершковича в США. 11 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Вашингтон изучает возможность ослабления санкций против России для освобождения заключенных в России американцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту тему. Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, он осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным». ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Сейчас Гершкович находится в СИЗО. В WSJ отвергли обвинения ФСБ, уточнив, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России.