Музаев сообщил об отсутствии планов отменять ЕГЭ по иностранному языку

В Рособрнадзоре уточнили, что ВПР по иностранному языку проводились только в 7-х классах и были пятым предметом в рамках проверки. В остальных классах ВПР проводились по четырем дисциплинам, а в 4-м классе – по трем. При этом педагоги сталкивались с рядом оргвопросов, например, из-за разделения классов на подгруппы с разными иностранными языками. Решение об отмене ВПР по иностранному языку приняли, исполняя поручения президента РФ по сокращению проверочных работ в школах.