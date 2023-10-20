Музаев сообщил об отсутствии планов отменять ЕГЭ по иностранному языку
Отмена всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранному языку не повлияет на подготовку школьников по предмету: контрольные работы, ОГЭ и ЕГЭ отменять не планируется. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Контрольная работа (в том числе итоговая) может выступать формой промежуточной аттестации обучающихся. Данные процедуры проводятся школой самостоятельно в соответствии с утвержденными локальными актами и графиком», — отметил Музаев, его слова приводит пресс-служба ведомства.
В Рособрнадзоре уточнили, что ВПР по иностранному языку проводились только в 7-х классах и были пятым предметом в рамках проверки. В остальных классах ВПР проводились по четырем дисциплинам, а в 4-м классе – по трем. При этом педагоги сталкивались с рядом оргвопросов, например, из-за разделения классов на подгруппы с разными иностранными языками. Решение об отмене ВПР по иностранному языку приняли, исполняя поручения президента РФ по сокращению проверочных работ в школах.
В 2023 г. доля выбравших ОГЭ по иностранным языкам оказалась на один процент ниже, чем в 2022 году (9%), и составила 8%. Доля выбирающих ЕГЭ по иностранным языкам за последние три года не меняется и составляет 13%.
В 2022 г. российские выпускники школ успешнее всего сдали английский и русский языки: средний балл ЕГЭ по английскому составил 78,3, по русскому – 68,3.