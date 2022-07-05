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Школьники лучше всего сдали ЕГЭ по русскому и английскому

Рособрнадзор объявил предварительные результаты Единого госэкзамена
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Большинство школьников уже знает результаты экзаменов / Максим Стулов / Ведомости

Российские выпускники школ успешнее всего в этом году сдали английский и русский языки. Это следует из статистики обнародованных 5 июля Рособрнадзором предварительных итогов ЕГЭ по всем предметам. Средний балл ЕГЭ по английскому составил 78,3, по русскому – 68,3. В пятерку предметов, ранжированных по наибольшему количеству баллов, также вошли литература (60,8), обществознание (59,9) и информатика (59,5). Самый низкий средний балл – у сдававших биологию (50,2).

В прошлом году лучше всего выпускники сдали английский язык (72,2), русский язык (71,4), литературу (66), информатику (62,8) и географию (59,1). Самый низкий средний балл был вновь по биологии – 51,1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных