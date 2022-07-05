Школьники лучше всего сдали ЕГЭ по русскому и английскому

Российские выпускники школ успешнее всего в этом году сдали английский и русский языки. Это следует из статистики обнародованных 5 июля Рособрнадзором предварительных итогов ЕГЭ по всем предметам. Средний балл ЕГЭ по английскому составил 78,3, по русскому – 68,3. В пятерку предметов, ранжированных по наибольшему количеству баллов, также вошли литература (60,8), обществознание (59,9) и информатика (59,5). Самый низкий средний балл – у сдававших биологию (50,2).