На Украине отменили перепись населения
На Украине отменили запланированную в 2023 г. перепись населения. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Поручено государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении всеукраинской переписи населения»,- добавил Мельничук.
Всеукраинская перепись населения 2001 г. стала первой и пока единственной переписью населения Украины. Ее провели с 5 по 14 декабря 2001 г. По данным переписи, население Украины на тот момент составляло 48,457 млн человек