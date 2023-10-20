Летевший из Москвы в Махачкалу самолет вынужденно сел в Саратове

Портал MSK1.RU пишет, что лайнер следовал из «Жуковского». Согласно данным табло аэропорта, он вылетел из Москвы в 04:45 (с задержкой в 35 минут). Издание со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщило, что самолет совершил вынужденную посадку в Саратове из-за поломки. «Говорят, ремонтируют. Ждем уже восемь часов», – сказал мужчина в беседе с порталом.