Газета
Общество

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет вынужденно сел в Саратове

Ведомости

Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москву в Махачкалу, вынужденно сел в аэропорту Саратова «Гагарин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

Уточняется, что Sukhoi Superjet 100 приземлился в 06:58 по местному времени (05:58 мск). Причина вынужденной посадки не уточняется.

В пресс-службе добавили, что с пассажирами работает представитель авиакомпании. Пока что они не вылетели по маршруту.

Портал MSK1.RU пишет, что лайнер следовал из «Жуковского». Согласно данным табло аэропорта, он вылетел из Москвы в 04:45 (с задержкой в 35 минут). Издание со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщило, что самолет совершил вынужденную посадку в Саратове из-за поломки. «Говорят, ремонтируют. Ждем уже восемь часов», – сказал мужчина в беседе с порталом.

Ранее по теме: Летевший из Москвы в Томск самолет экстренно приземлился в Новосибирске

Позже в пресс-службе Red Wings заявили изданию, что причиной стала некорректная индикация показаний топлива. Там добавили, что посадка прошла штатно. По данным пресс-службы, неполадку уже устранили, самолет готов к выполнению полетов без ограничений. Отмечалось, что в ближайшее время будет объявлена посадка пассажиров. 

На момент написания новости посадка на рейс завершена. Согласно данным онлайн-табло саратовского аэропорта, лайнер должен был вылететь в Махачкалу в 19:00 по местному времени (18:00 мск). 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных