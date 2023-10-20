Летевший из Москвы в Махачкалу самолет вынужденно сел в Саратове
Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москву в Махачкалу, вынужденно сел в аэропорту Саратова «Гагарин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Уточняется, что Sukhoi Superjet 100 приземлился в 06:58 по местному времени (05:58 мск). Причина вынужденной посадки не уточняется.
В пресс-службе добавили, что с пассажирами работает представитель авиакомпании. Пока что они не вылетели по маршруту.
Портал MSK1.RU пишет, что лайнер следовал из «Жуковского». Согласно данным табло аэропорта, он вылетел из Москвы в 04:45 (с задержкой в 35 минут). Издание со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщило, что самолет совершил вынужденную посадку в Саратове из-за поломки. «Говорят, ремонтируют. Ждем уже восемь часов», – сказал мужчина в беседе с порталом.
Позже в пресс-службе Red Wings заявили изданию, что причиной стала некорректная индикация показаний топлива. Там добавили, что посадка прошла штатно. По данным пресс-службы, неполадку уже устранили, самолет готов к выполнению полетов без ограничений. Отмечалось, что в ближайшее время будет объявлена посадка пассажиров.
На момент написания новости посадка на рейс завершена. Согласно данным онлайн-табло саратовского аэропорта, лайнер должен был вылететь в Махачкалу в 19:00 по местному времени (18:00 мск).