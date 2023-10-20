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Минюст внес в список иноагентов бывшего замминистра иностранных дел России Кунадзе

Ведомости

Министерство юстиции внесло бывшего замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе в перечень иностранных агентов, говорится в сообщении ведомства.

В качестве причины такого решения Минюст указал на то, что Кунадзе «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», а также ложную информацию относительно деятельности российской власти и Вооруженных сил РФ. Кроме того, он выступал в качестве респондента на информационных площадках иностранных структур.

Помимо Кунадзе в перечне оказались политолог Михаил Савва и главный редактор издания «Довод» (признано иноагентом) Илья Косыгин. В министерстве пояснили, что последний распространял материалы иноагентов, ложные сведения о России и проживает за пределами страны. Савва же выступал против спецоперации, а также распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, он является членом украинской организации и живет за пределами России.

Ранее по теме: Минюст внес 12 человек в список иностранных агентов

13 октября Минюст внес в перечень иностранных агентов сразу 12 человек, при этом в конце сентября он исключил из списка иноагентов российское подразделение Transparency International – «Трансперенси Интернешнл - Р». Некоммерческую организацию внесли в перечень еще в 2015 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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