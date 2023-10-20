Минюст внес в список иноагентов бывшего замминистра иностранных дел России Кунадзе

Помимо Кунадзе в перечне оказались политолог Михаил Савва и главный редактор издания «Довод» (признано иноагентом) Илья Косыгин. В министерстве пояснили, что последний распространял материалы иноагентов, ложные сведения о России и проживает за пределами страны. Савва же выступал против спецоперации, а также распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, он является членом украинской организации и живет за пределами России.