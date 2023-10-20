Минюст внес в список иноагентов бывшего замминистра иностранных дел России Кунадзе
Министерство юстиции внесло бывшего замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе в перечень иностранных агентов, говорится в сообщении ведомства.
В качестве причины такого решения Минюст указал на то, что Кунадзе «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», а также ложную информацию относительно деятельности российской власти и Вооруженных сил РФ. Кроме того, он выступал в качестве респондента на информационных площадках иностранных структур.
Помимо Кунадзе в перечне оказались политолог Михаил Савва и главный редактор издания «Довод» (признано иноагентом) Илья Косыгин. В министерстве пояснили, что последний распространял материалы иноагентов, ложные сведения о России и проживает за пределами страны. Савва же выступал против спецоперации, а также распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, он является членом украинской организации и живет за пределами России.
13 октября Минюст внес в перечень иностранных агентов сразу 12 человек, при этом в конце сентября он исключил из списка иноагентов российское подразделение Transparency International – «Трансперенси Интернешнл - Р». Некоммерческую организацию внесли в перечень еще в 2015 г.