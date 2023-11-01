СК возбудил дело об оправдании терроризма против редактора Sota Лойко
Против журналистки, редактора издания Sota (Sota.Vision внесено в реестр иностранных агентов) Анны Лойко возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.
Лойко обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По версии следствия, журналистка распространила в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Предположительно, речь идет об организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация).
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – заключили в представительстве.
Как сообщила Sota, в январе 2021 г. был опубликован материал о делах организации. Лойко, комментируя заведенное в отношении нее дело, заявила, что терроризм она «никакой не оправдывала», пообещав изучить заключение экспертов.
В начале сентября Первомайский райсуд Кирова арестовал до 3 ноября бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Мифтахов был впервые задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК).
Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу – о поджоге офиса «Единой России» в Ховрине в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Мифтахов не признал вину.