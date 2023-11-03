Минэк предложил ввести дистанционную регистрацию и невозвратные тарифы в отелях
Министр экономического развития Максим Решетников ранее отмечал, что такая мера позволит туристам регистрироваться в отелях самостоятельно в любое удобное время и без необходимости стоять в долгих очередях. Проект «дорожной карты» также содержит предложение расширить перечень документов, которые можно будет предъявлять при заселении в гостиницы, и добавить в него военный билет, загранпаспорт и даже данные, содержащиеся в личном кабинете «Госуслуг».
Среди других предложений – разрешение применять невозвратные тарифы в гостиницах, которые будут давать скидки туристам при условии, что стоимость бронирования не будет возвращена в случае отмены. Этот проект федерального закона планируют внести в правительство в феврале 2024 г. Кроме того, Минэкономразвития планирует в декабре 2024 г. внести законопроект об изменении размера фонда персональной ответственности фонда туроператора, из которого пользователи могут получать выплаты в случае банкротства компании.
Помимо этого, Минэкономразвития предложило наделить круизные компании статусом туроператоров, что позволит им получать налоговые льготы. Также в рамках развития и вывода снегоходного туризма из серой зоны «дорожная карта» предусматривает разрешение на управление снегоходом при наличии водительских прав категорий A – D: нововведение будет действовать при проведении экскурсий, при этом движение на дорогах общего пользования будет по-прежнему запрещено.
В пресс-службе ведомства отметили, что в основу «дорожной карты» легли предложения бизнеса: отельеров, туроператоров и людей, которые предоставляют туристические услуги. «Проект предварительно рассмотрен в рамках рабочих групп, отражает интересы бизнеса и туристов», – отметили в ведомстве. Сейчас проект документа уже отправлен на рассмотрение в федеральные ведомства.
По поручению президента к 2030 г. в России должны заработать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. Как говорил ранее Чернышенко, приоритетными также могут стать курорты «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде и др.