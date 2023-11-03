Минэк предложил ввести дистанционную регистрацию и невозвратные тарифы в отелях

Среди других предложений – разрешение применять невозвратные тарифы в гостиницах, которые будут давать скидки туристам при условии, что стоимость бронирования не будет возвращена в случае отмены. Этот проект федерального закона планируют внести в правительство в феврале 2024 г. Кроме того, Минэкономразвития планирует в декабре 2024 г. внести законопроект об изменении размера фонда персональной ответственности фонда туроператора, из которого пользователи могут получать выплаты в случае банкротства компании.