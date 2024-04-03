Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер»

3 апреля Благовещенский городской суд заключил под стражу двоих сотрудников управления Ростехнадзора по Амурской области в связи с аварией на руднике «Пионер». Речь идет о задержанных 1 апреля заместителе начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора и старшем инспекторе этого отдела. По данным следствия, в 2022 и 2023 гг. сотрудники Ростехнадзора во время плановых проверок не выявили грубых нарушений на руднике, связанных с выработкой горных пород подземным способом под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами. В результате произошло обрушение породы. Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).