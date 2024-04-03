Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер»
Главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области, где под завалами погибли 13 горняков, заключен под стражу до 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Арестованный обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).
Следственный комитет сообщал, что главный инженер рудника был задержан 1 апреля. В ходе обысков на предприятиях заказчика работ изъята документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими. СК планирует провести по делу судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы.
3 апреля Благовещенский городской суд заключил под стражу двоих сотрудников управления Ростехнадзора по Амурской области в связи с аварией на руднике «Пионер». Речь идет о задержанных 1 апреля заместителе начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора и старшем инспекторе этого отдела. По данным следствия, в 2022 и 2023 гг. сотрудники Ростехнадзора во время плановых проверок не выявили грубых нарушений на руднике, связанных с выработкой горных пород подземным способом под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами. В результате произошло обрушение породы. Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
18 марта из-за прорыва воды и обвала горных пород 13 горняков оказались заблокированными в шахте. Спасательные работы на руднике шли две недели. За это время спасатели пробурили восемь скважин, в трех из них были обнаружены вода, горная масса, ил и лед. 1 апреля стало известно, что спасательная операция прекращена. В СК заявили, что есть основания полагать, что заблокированные в шахте рабочие погибли.
СК России по Амурской области возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). 27 марта СК РФ по региону сообщил об аресте управляющего директора рудника Алексея Бирюкова. Ему предъявлено обвинение по ст. 216 УК РФ. Бирюкову грозит до семи лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что спасатели приняли все возможные меры для поиска заблокированных горняков на руднике «Пионер» в Приамурье.