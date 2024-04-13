Артист Юрий Куклачев пережил обширный инфаркт
Артист цирка и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции в связи с обширным инфарктом. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», – написал Запашный.
Накануне Куклачеву исполнилось 75 лет. Во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу на сцене «Вегас сити холла» артисту стало плохо. Его увезли в больницу, рассказал ТАСС сын дрессировщика Дмитрий Куклачев.
Юрий Куклачев окончил цирковое училище по специальности «клоун-пародист-акробат» и работал артистом Союзгосцирка до 1990 г. Всесоюзную известность ему принесли номера с участием кошек, которые выполняли забавные трюки. Куклачева также стали приглашать и на зарубежные гастроли. В 1986 г. ему было присвоено почетное звание «народный артист РСФСР». В 1990 г. Куклачев открыл в Москве первый в мире Театр кошек, который позже обрел статус государственного. Его коллектив выступает с гастролями в городах России, а также бывал в США, Германии, Испании и Франции. Театр во время гастролей в Париже был удостоен Золотого кубка мира и звания «Самый оригинальный театр в мире».