Артист Юрий Куклачев рассказал подробности операции на сердце

Юрий Куклачев окончил цирковое училище по специальности «клоун-пародист-акробат» и работал артистом Союзгосцирка до 1990 г. Всесоюзную известность ему принесли номера с участием кошек, которые выполняли забавные трюки. Куклачева также стали приглашать и на зарубежные гастроли. В 1986 г. ему было присвоено почетное звание «народный артист РСФСР». В 1990 г. Куклачев открыл в Москве первый в мире Театр кошек, который позже обрел статус государственного. Его коллектив выступает с гастролями в городах России, а также бывал в США, Германии, Испании и Франции. Театр во время гастролей в Париже был удостоен Золотого кубка мира и звания «Самый оригинальный театр в мире».