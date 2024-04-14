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Артист Юрий Куклачев рассказал подробности операции на сердце

Ведомости

Артист цирка и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал ТАСС, что во время операции на сердце он оставался в сознании.

Куклачев уточнил, что его юбилейное шоу проходило в «Вегас сити холле», где дежурила бригада скорой помощи, благодаря которой успели среагировать вовремя. По словам артиста, ему поставили пять стентов.

«Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно», – отметил Куклачев.

13 апреля генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что Куклачев находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции в связи с обширным инфарктом.

Накануне Куклачеву исполнилось 75 лет. Во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу на сцене «Вегас сити холла» артисту стало плохо. Его увезли в больницу, рассказал ТАСС сын дрессировщика Дмитрий Куклачев.

Юрий Куклачев окончил цирковое училище по специальности «клоун-пародист-акробат» и работал артистом Союзгосцирка до 1990 г. Всесоюзную известность ему принесли номера с участием кошек, которые выполняли забавные трюки. Куклачева также стали приглашать и на зарубежные гастроли. В 1986 г. ему было присвоено почетное звание «народный артист РСФСР». В 1990 г. Куклачев открыл в Москве первый в мире Театр кошек, который позже обрел статус государственного. Его коллектив выступает с гастролями в городах России, а также бывал в США, Германии, Испании и Франции. Театр во время гастролей в Париже был удостоен Золотого кубка мира и звания «Самый оригинальный театр в мире».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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