Артист Юрий Куклачев рассказал подробности операции на сердце
Артист цирка и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал ТАСС, что во время операции на сердце он оставался в сознании.
Куклачев уточнил, что его юбилейное шоу проходило в «Вегас сити холле», где дежурила бригада скорой помощи, благодаря которой успели среагировать вовремя. По словам артиста, ему поставили пять стентов.
«Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно», – отметил Куклачев.
13 апреля генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что Куклачев находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции в связи с обширным инфарктом.
Накануне Куклачеву исполнилось 75 лет. Во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу на сцене «Вегас сити холла» артисту стало плохо. Его увезли в больницу, рассказал ТАСС сын дрессировщика Дмитрий Куклачев.
Юрий Куклачев окончил цирковое училище по специальности «клоун-пародист-акробат» и работал артистом Союзгосцирка до 1990 г. Всесоюзную известность ему принесли номера с участием кошек, которые выполняли забавные трюки. Куклачева также стали приглашать и на зарубежные гастроли. В 1986 г. ему было присвоено почетное звание «народный артист РСФСР». В 1990 г. Куклачев открыл в Москве первый в мире Театр кошек, который позже обрел статус государственного. Его коллектив выступает с гастролями в городах России, а также бывал в США, Германии, Испании и Франции. Театр во время гастролей в Париже был удостоен Золотого кубка мира и звания «Самый оригинальный театр в мире».